Агентство Fitch попередило про швидкий дефолт Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що якщо Росія зробить два купонні платежі по доларових облігаціях США в рублях, це буде означати суверенний дефолт. Росія повинна зробити два платежі у твердій валюті на суму близько 117 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство .

"Виплата в місцевій валюті купонів за єврооблігаціями Росії в доларах США, що підлягають погашенню 16 березня, в разі її здійснення буде являти собою суверенний дефолт після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться в заяві Fitch.

Вторгнення Росії в Україну минулого місяця викликало санкції з усього світу, які обмежили можливості Москви в доступі і розподілі готівки.

Fitch також повідомило, що рейтинг C в національній валюті узгоджується з тим, що Росія не надала іноземним інвесторам купони за облігаціями в національній валюті, термін погашення яких закінчився 2 березня.

"Наскільки ми розуміємо, Міністерство фінансів Росії здійснило ці купонні виплати по ОФЗ 2024 року Національному розрахунковому депозитарію, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження Центрального банку Росії", - зазначає Fitch.

"Це буде вважатися дефолтом, якщо не буде усунуто протягом 30 днів після настання терміну платежу", - йдеться в повідомленні.