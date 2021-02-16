Кібератака на Мін'юст Франції: підозрюють спецслужби Росії
Серії кібератак зазнало міністерство юстиції Франції, а також кілька великих підприємств. Методи невідомих хакерів нагадують групу Sandworm.
Про це повідомляє Французьке агентство безпеки інформаційних систем (ANSSI).
Цю групу підозрюють у зв'язках зі спецслужбами РФ.
За даними ANSSI, перші сліди хакерських нападів відносяться до кінця 2017 року, вони тривали до 2020-го, при цьому зловмисники використовували "дірки" в програмному забезпеченні Centreon для моніторингу комп'ютерних систем і мереж виробництва однойменної французької IT-компанії.
Це використовується також авіаконцерном Airbus, авіакомпанією Air France і французьким провайдером телекомунікаційних послуг Orange.
Як уточнюється у звіті агентства, від хакерів "у першу чергу постраждали провайдери інформаційних технологій, особливо хостинг-провайдери". У звіті ANSSI немає прямих звинувачень на адресу Росії щодо організації кібератак.
Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.
Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.