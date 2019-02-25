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Іспанія не підтримає військове вирішення кризи у Венесуелі

Новини » Політика    25.02.2019 - 04:59
Іспанія не підтримає військове вирішення кризи у Венесуелі
Фото: Іспанія (з відкритих джерел)

Іспанія не буде підтримувати військове втручання

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррел заявив, що Іспанія не підтримає військову рішення кризи у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE.

У випадку, якщо західні країни почнуть реалізовувати свої ідеї щодо вирішення кризи у Венесуелі з допомогою військової інтервенції, Мадрид це не підтримає.

"Ми чітко попередили, що ми рішуче не будемо підтримувати і засудимо будь-яку іноземну воєнну інтервенцію [Венесуели], яка, як ми сподіваємося, не станеться», — сказав глава зовнішньополітичного відомства. «Не всі варіанти [для врегулювання ситуації] знаходяться на столі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося ,що кількість загиблих в результаті зіткнень на кордоні Венесуэлы з Колумбією зросла до чотирьох. Відзначено, що ще близько 100 людей отримали травми. Так, відбулися зіткнення між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Як повідомляло РБК-Україна, у венесуельському районі Сан-Франсиско-де-Бруани військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися перешкодити їх проїзду до кордону з Бразилією. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще 14 отримали вогнепальні поранення.

 

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