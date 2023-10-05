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Испания поддерживает вступление Украины в ЕС. Санчес скажет об этом Зеленскому

Гранада, Четверг 05 октября 2023 12:48
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Испания поддерживает вступление Украины в ЕС. Санчес скажет об этом Зеленскому Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес встретятся в Гранаде. Испанец заверит, что его страна поддержит вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Глава испанского правительства по прибытии на саммит Европейского политического сообщества заявил, что Испания выступает за расширение Евросоюза с 28 до 35 членов.

Санчес сегодня, 5 октября, проведет личную встречу с президентом Владимиром Зеленским перед официальным началом саммита. Ожидается, что во время встречи Санчес передаст украинскому лидеру сигнал о поддержке Украины как в войне с Россией, так и о членстве в ЕС.

Визит Зеленского в Испанию

Сегодня стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в испанскую Гранаду. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Как отметил глава государства, в рамках саммита состоятся важные двусторонние встречи. Также Зеленский намерен обсудить с партнерами усиление противовоздушной обороны Украины.

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Владимир Зеленский Испания Евросоюз Вступление в ЕС
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