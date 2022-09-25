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Испания поддерживает выдачу шенгенских виз россиянам, - глава МИД

Фото: Испания поддерживает выдачу виз россиянам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Испания не намерена вводить запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны Европейского Союза.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Razоn.

"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя тюрьмой, а то и жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена такая возможность", - подчеркнул глава МИД.

Альбарес также отметил, что двери Испании всегда открыты для россиян, которые пытаются покинуть страну.

Ранее мы писали, что Испания будет тренировать украинских военных управлять танками. Также учения украинских военных будут сосредоточены на использовании артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей.

Также ранее Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину. Там заявили, что они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

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