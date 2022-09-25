Испания поддерживает выдачу шенгенских виз россиянам, - глава МИД

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Razоn .

"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя тюрьмой, а то и жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена такая возможность", - подчеркнул глава МИД.

Альбарес также отметил, что двери Испании всегда открыты для россиян, которые пытаются покинуть страну.