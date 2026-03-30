Испания передаст Украине ракеты версии PAC-2 для Patriot

О намерениях передать ракеты стало известно во время визита в Испанию украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся 18 марта 2026 года.

Отмечается, что ракеты Patriot PAC-2 находятся на вооружении полка зенитной артиллерии армии Испании, которая дислоцируется на базе морской пехоты в Валенсии.

Источники отмечают, что эти ракеты не являются самыми современными, поскольку Минобороны Испании реализует программу их модернизации до версии PAC-3. В то же время одна ракета стоит от 3 до 4 млн долларов, поэтому общая стоимость пакета составляет около 20 млн долларов.

Издание пишет, что главной проблемой остается именно дефицит этих ракет на мировом рынке, а не финансирование, ведь спрос на них значительно вырос на фоне войны на Ближнем Востоке.

Американская компания-производитель этих ракет Raytheon пока не способна удовлетворить растущий спрос. В частности, поставки четырех батарей Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 млрд евро, отложены до 2031 года.