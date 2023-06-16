RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания передаст Украине 20 БТР, полевой госпиталь и 4 отремонтированных Leopard 2

Фото: Испания передает Украине отремонтированные Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина получит от Испании 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Кроме того, будут переданы четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Испании.

Два десятка бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины прибудут из Испании в Польшу уже 19 июня, рассказала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, Таким образом, эта партия добавится к уже поставленным в Украину 40 БТР.

Также глава оборонного ведомства Испании заявила, что 4 танка Leopard 2A4, которые находились в ремонте, также будут переданы украинской стороне.

Кроме того, ожидается передача полевого госпиталя Role 2 plus. Перед тем, как он будет доставлен в Украину, военные ВСУ в Испании пройдут обучение.

Такой госпиталь может поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.

Танковая коалиция для Украины

Страны-союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить военных ВСУ более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

Недавно стало известно, что Украина получит еще 14 единиц боевых танков Leopard 2. Так, Дания и Нидерланды профинансировали покупку танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall.

Между тем, Германия и Дания пообещали передать ВСУ еще 80 танков Leopard 1.

Также швейцарский концерн Ruag подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

Ранее сообщалось, что Германия доставила в Украину 2 танка для разминирования Wisent 1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияПомощь УкраинеТанк Leopard