Испания в ближайшее время направит в Украину шесть танков Leopard 2

"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", - сказала министр.

По ее словам, уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Роблес заявила и о новых поставках бронетранспортеров М-113. Также в Испании проходят обучение украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии Европейского Союза по содействию Украине.

"На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", - добавила министр Роблес.