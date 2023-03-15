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Испания в ближайшее время направит в Украину шесть танков Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.

"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", - сказала министр.

По ее словам, уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Роблес заявила и о новых поставках бронетранспортеров М-113. Также в Испании проходят обучение украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии Европейского Союза по содействию Украине.

"На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", - добавила министр Роблес.

Напомним, что 13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десяткам украинских солдат на танках Leopard 2A4.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять союзников Украины обязались предоставить ей более 150 танков Leopard в качестве военной помощи.

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