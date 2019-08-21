Іспанія направить військовий корабель за мігрантами з судна Open Arms

Іспанія прийняла рішення відправити військовий корабель до італійського острова Лампедуза, щоб забрати біженців з судна Open Arms неурядової рятувальної організації Proactiva Open Arms. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Корабель ВМС Іспанії "Audaz" зможе досягти Лампедузи через три дні. Передбачається, що він переправить біженців на Майорку. 107 мігрантів перебувають на Open Arms вже 19 днів.

Влада Італії категорично заборонили судну входити в порт Лампедузи. Обстановка на судні загострилася настільки, що мігранти стали стрибати у воду в спробі дістатися до берега. Десять осіб були врятовані катерами італійської берегової охорони.

Як відомо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня очікує в Середземному морі, поки його прийме якийсь з європейських портів.

Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну з врятованими біженцями в Середземному морі на борту увійти в територіальні води Італії.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про готовність країни прийняти корабель Open Arms.

РБК-Україна писало, що віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Маттео Сальвіни дозволив зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам, які перебувають на судні Open Arms неподалік від острова Лампедуза.