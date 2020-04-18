Іспанія має намір послабити карантин для дітей з 27 квітня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Санчеса, він звернеться до іспанського парламенту з проханням продовжити карантинні обмеження, введені в країні через спалах коронавірусу, ще на 15 днів. Таким чином, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

При цьому керівник іспанського уряду запропонував послабити карантинні обмеження для дітей, дозволивши їм виходити з дому після 27 квітня. Однак цей дозвіл матиме обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств. Починаючи з 13 квітня в Іспанії відновили роботу деякі підприємства, що не належать до критичної інфраструктури. Зокрема, запрацювали підприємства у сфері промисловості та будівництва.

Також РБК-Україна писало, що 18 квітня кількість померлих від коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч. За останню добу в Іспанії було зафіксовано 565 летальних випадків. При цьому спостерігається зменшення смертності, в порівнянні з минулою добою.