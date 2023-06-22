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Испания подчеркнула важность "непоколебимого" единства стран НАТО и ЕС в поддержке Украины

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Четверг 22 июня 2023 19:05
Испания подчеркнула важность "непоколебимого" единства стран НАТО и ЕС в поддержке Украины Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула важность "непоколебимого" единства стран НАТО и ЕС в поддержке Украины и в противостоянии путинской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Самое главное - это единство всех стран НАТО, как и единство стран Европейского союза, в отношении поддержки Украины и против Путина", - заявила она во время своего визита в XVI бригаду "Канариас", которая расположена на военной базе "Генерал Алеман Рамирес" в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

При этом министр раскритиковала тех, кто придерживается позиции нейтралитета.

Помощь Украине от Испании

Испания является одной из стран-союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территории страны.

Мадрид предоставляет украинским защитникам военную помощь, в том числе бронетранспортеры M113, танки Leopard 2, которые необходимы для активных действий на фронте.

При этом недавно в СМИ появилась информация, что Киев и Амстердам пытаются убедить Мадрид передать Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot.

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