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Испания предоставит Украине гарантии вместе со странами G7

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Среда 12 июля 2023 20:45
Испания предоставит Украине гарантии вместе со странами G7 Фото: Премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания присоединится к членам G7 по вопросу предоставления долгосрочных гарантий безопасности для Украины, чтобы она могла сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педра Санчеса, которое приводит El Español.

Президент США Джо Байден и остальные лидеры G7 объявили во время саммита НАТО о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Их целью является оказание помощи Украине в создании боеспособной армии для защиты страны и сдерживать Россию от нового нападения в будущем. Кроме того, они пригласили другие страны присоединиться к этому.

"Как и большинство других стран во время встречи, Испания решила присоединиться к этой декларации G7", - пояснил Санчес.

По его словам, цель будет заключаться в том, чтобы гарантировать Украине поддержку для развития своих Вооруженных сил, чтобы они были способны обороняться, а также свое эффективно сдерживать РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как это отразится на Испании

Санчез подчеркнул, что эти гарантии безопасности не сильно изменят то, что Испания уже делает для Украины. Речь идет о предоставлении военной помощи и обучении украинских солдат.

"Необходимо формализовать обязательства в том, что эта поддержка будет сохраняться в долгосрочной перспективе", - добавил глава правительства.

Гарантии безопасности для Украины

Сегодня страны "Большой семерки" согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной безопасности и экономической поддержке, которую они планируют предоставить Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые гарантии для Украины от "Большой семерки", согласованные на саммите НАТО, будут расширены за счет договоров с партнерами.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины – в материале РБК-Украина.

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