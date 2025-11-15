Испания готовится к приезду Зеленского на следующей неделе: что известно

Что известно о поездке президента в Испанию

Конгресс Испании официально включил этот визит в свою повестку дня на следующую неделю. Зеленский примет участие в мероприятии в "Зале потерянных шагов" Дворца Кортесов, запланированном на 9:30, где его примут представители власти. В частности, президента встретят в Мадриде спикер нижней палаты парламента Франсина Арменголь и глава сената Педро Роллан.

Это будет второй официальный визит главы государства в Мадрид. Испанское правительство уже объявило, что Зеленский вскоре посетит страну, где его также примет премьер-министр Педро Санчес. Однако дворец Монклоа (резиденция Санчеса - ред.) не подтвердил дату встречи, сославшись на "соображения безопасности", как это обычно бывает в международных поездках украинского президента из-за агрессии РФ.

Владимир Зеленский планировал поездку в Испанию в апреле этого года, но был вынужден отменить ее, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска в Ватикане.

Предыдущий визит Зеленского в Мадрид

Как уже сообщалось, 18 ноября будет второй по счету визит президента в Испанию за время его каденции. Во время своего первого визита в Мадрид (27 мая 2024 года - ред.) он подписал с Педро Санчесом во дворце Монклоа двустороннее соглашение о безопасности и обороне. Оно охватывало такие области, как гуманитарная помощь, восстановление страны и "стремление к справедливому и прочному миру, основанному на международном праве". Король и королева Испании тогда организовали в честь встречи лидеров обед в Королевском дворце.

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский также обращался к внеочередной сессии Конгресса Испании по видеосвязи в апреле 2022 года. Но только в мае 2024 года украинский президент лично посетил здание Конгресса на улице Сан-Херонимо во время государственного визита.