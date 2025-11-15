Испания готовится к приезду Зеленского на следующей неделе: что известно

Президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Испанию во вторник, 18 ноября, для участия в мероприятии в Конгрессе депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Аrticulo14.
Конгресс Испании официально включил этот визит в свою повестку дня на следующую неделю. Зеленский примет участие в мероприятии в "Зале потерянных шагов" Дворца Кортесов, запланированном на 9:30, где его примут представители власти. В частности, президента встретят в Мадриде спикер нижней палаты парламента Франсина Арменголь и глава сената Педро Роллан.
Это будет второй официальный визит главы государства в Мадрид. Испанское правительство уже объявило, что Зеленский вскоре посетит страну, где его также примет премьер-министр Педро Санчес. Однако дворец Монклоа (резиденция Санчеса - ред.) не подтвердил дату встречи, сославшись на "соображения безопасности", как это обычно бывает в международных поездках украинского президента из-за агрессии РФ.
Владимир Зеленский планировал поездку в Испанию в апреле этого года, но был вынужден отменить ее, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска в Ватикане.
Как уже сообщалось, 18 ноября будет второй по счету визит президента в Испанию за время его каденции. Во время своего первого визита в Мадрид (27 мая 2024 года - ред.) он подписал с Педро Санчесом во дворце Монклоа двустороннее соглашение о безопасности и обороне. Оно охватывало такие области, как гуманитарная помощь, восстановление страны и "стремление к справедливому и прочному миру, основанному на международном праве". Король и королева Испании тогда организовали в честь встречи лидеров обед в Королевском дворце.
Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский также обращался к внеочередной сессии Конгресса Испании по видеосвязи в апреле 2022 года. Но только в мае 2024 года украинский президент лично посетил здание Конгресса на улице Сан-Херонимо во время государственного визита.
Напомним, в прошлом месяце испанский премьер Педро Санчес пообещал присоединиться к программе PURL, предусматривающей закупки американского оружия для Украины за счет стран Европы.
Также Санчес ответил на критику президента США Дональда Трампа по поводу того, что Мадрид тратит мало средств на оборонную сферу.
Он напомнил, что, несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.