Испания готова полностью отказаться от российского газа в пользу американского

Европейский Союз обсуждает план постепенного отказа от импорта российской нефти и газа к январю 2028 года, а также возможный запрет на российский СПГ с 2027 года.

Эти меры направлены на сокращение доходов Кремля, которые используются для финансирования войны против Украины.

Европа может ускорить энергетические санкции

По словам Гонсало, инфраструктура Enagas позволяет отказаться от российского газа уже в 2027 году. "Я понимаю, что Европе нужно повышать уровень амбиций в санкциях против России", - сказал он.

Глава компании подчеркнул, что Испания "технически готова работать без российского газа". Он отметил, что газовые операторы уже используют систему сертификации для отслеживания происхождения поставок СПГ.

Контроль происхождения газа

Enagas требует, чтобы компании-доставщики указывали происхождение грузов, выгружаемых в Испании. Эти данные сверяются с сопроводительными документами и проходят таможенные проверки.

Согласно проекту документа Евросоюза, импортеры будут обязаны предоставлять доказательства страны происхождения газа до его прибытия в Европу. Национальные органы смогут требовать дополнительную информацию по контрактам поставки.

Исключения и альтернативы

Новые требования не будут распространяться на страны, которые поставили в ЕС более 5 млрд кубометров газа за прошлый год. Таким образом, американский СПГ попадет под исключение.

"Когда поставки СПГ из России прекратятся, значительную их часть заменит американский газ", - добавил Гонсало. Он подчеркнул, что рынок сжиженного газа достаточно гибкий, чтобы компенсировать потери.