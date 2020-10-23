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В Іспанії заявили про 3 млн реальних випадків зараження коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

В Іспанії реальна кількість хворих коронавірусом за весь час пандемії більше трьох мільйонів чоловік. Висновок зроблено за результатами досліджень на антитіла.

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Про це заявив премьер-міністр Іспанії Педро Санчес.

Він зазначив, що навесні під час першої хвилі коронавіруса поширення інфекції було неконтрольованим. У порівнянні з тим періодом, зараз вдається краще виявляти нові випадки зараження.

"У першу неділю жовтня ми досягли рекордного показника в 800 тисяч тестів. Зараз вдається виявить 70% випадків, тоді як навесні поширення вірусу було неконтрольованим і ледь вдавалося діагностувати хоча б 10%", - сказав Санчес.

У четвер в Іспанії зафіксували рекордні майже 21 тисячу нових випадків зараження. Країна стала першою в Європі з більш ніж мільйоном зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

З 24 жовтня влада автономного регіону Мадрид вводить жорсткі обмежувальні заходи.

Нагадаємо, 19 жовтня кілька регіонів Іспанії посилили карантинні обмеження через коронавірус. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

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