В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: Україна вимагає відкликати тираж
В Іспанії випустили шкільний підручник, де окупований Крим вказаний як частина території Росії. Посольство України зажадало відкликати весь тираж книг і надалі не допускати "грубих помилок".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Іспанії.
"Посол (України в Іспанії - ред.) Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії континенті з приводу грубої помилки, допущеної в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - йдеться в повідомленні.
У дипмісії додали, що порушено питання про відкликання всього тиражу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. Крім того, владі країни висловлено прохання не допускати надалі схвалення таких підручників.
Нагадаємо, 19 листопада президент Болгарії Румен Радев в ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії і санкції проти Москви неефективні.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що така заява президента Болгарії-удар по відносинах з Україною.