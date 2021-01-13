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В Іспанії вперше зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Іспанії вперше за час пандемії зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Ще 195 осіб померло.

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Про це повідомляє RTVE.

Всього за період пандемії в Іспанії заразилися 2 176 089 осіб і це дев'ятий показник у світі. Також в країні вже померли 52 878 пацієнтів (10-й показник у світі).

Нагадаємо, сьогодні в Британії зафіксували рекордний приріст смертей за добу від коронавіруса - 1564 смерті.

Раніше повідомлялося, що в світі коронавірусом захворіли вже більше 90 мільйонів чоловік станом на середу, 13 січня. Лідери по захворюваності - США, Індія і Бразилія.

Вранці в середу повідомлялося, що за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 6409 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

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