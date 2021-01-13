У Британії від коронавірусу вперше померли більше 1,5 тисяч осіб за добу

Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)

У Великобританії за минулу добу зафіксували 1564 смерті від коронавірусу. Вперше за час пандемії добовий приріст смертей від COVID-19 перевищив 1,5 тисячі.

Про це повідомляє The Guardian.

У країні за період пандемії вже понад 100 тисяч смертей від коронавіруса - 101 160.

Також за останню добу зафіксували 47 525 випадків зараження COVID-19. Всього за час пандемії - 3 211 576 випадків зараження.

Раніше повідомлялося, що в світі коронавірусом захворіли вже більше 90 мільйонів чоловік станом на середу, 13 січня. Лідери по захворюваності - США, Індія і Бразилія.

Вранці в середу повідомлялося, що за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 6409 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.