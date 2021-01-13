Коронавірусом захворіли понад 90 млн людей: статистика у світі

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У світі коронавірусом захворіли вже більше 90 мільйонів людей станом на середу, 13 січня. Лідери по захворюваності - США, Індія і Бразилія.

Про це свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Всього в світі зафіксовано 90,054 мільйони випадків зараження, 1,945 мільйона осіб померли.

В США заразилися 22,4 мільйони, Індії - 10,5 мільйони, в Бразилії - 8,1 мільйони. У лідерах також Росія (3,5 мільйони випадків), Великобританія (3,1 мільйони), Франція (2,7 мільйона).

Серед континентів лідирують Південна і Північна Америки - 39,8 мільйони випадків. Європа на другому місці за кількістю заражених за період пандемії - 29,3 мільйони.

Вранці в середу повідомлялося, що за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 6409 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

Також, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я "британський" штам коронавірусу виявили мінімум в 50 країнах. Цю мутацію COVID-19 зафіксували у всіх регіонах Англії.