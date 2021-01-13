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В Испании впервые зафиксировали почти 39 тысяч случаев заражения COVID-19

Мадрид, Среда 13 января 2021 21:45
В Испании впервые зафиксировали почти 39 тысяч случаев заражения COVID-19
Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Испании впервые за время пандемии зафиксировали почти 39 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Еще 195 человек умерло.

Об этом сообщает RTVE.

Всего за период пандемии в Испании заразились 2 176 089 человек и это девятый показатель в мире. Также в стране уже умерли 52 878 пациентов (10-й показатель в мире).

Напомним, сегодня в Британии зафиксировали рекордный прирост смертей за сутки от коронавируса - 1564 смерти.

Ранее сообщалось, что в мире коронавирусом заболели уже более 90 миллионов человек по состоянию на среду, 13 января. Лидеры по заболеваемости - США, Индия и Бразилия.

Утром в среду сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 6409 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

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