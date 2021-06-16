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В Іспанії вперше з травня 2020 року хочуть скасувати масковий режим на вулиці

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Іспанія, Середа 16 червня 2021 18:25
В Іспанії вперше з травня 2020 року хочуть скасувати масковий режим на вулиці Фото: в Іспанії хочуть скасувати масковий режим на вулиці (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

В Іспанії планують скасувати масковий режим на вулиці по мірі активізації кампанії з вакцинації. Обов'язкове носіння масок на вулиці діє в Іспанії з травня 2020 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що люди зможуть перестати носити маски на вулиці "незабаром", але не надав чіткої дати зняття обмеження.

З травня 2020 року маски на вулицях та в громадських місцях є обов’язковими, хоча існують виключення для дітей віком до шести років, людей, які займаються фізичними вправами, та тих, для кого носіння масок небезпечне для здоров'я.

"Незабаром ми зможемо перестати носити маски на вулиці", - сказав Санчес, пояснивши, що відмова від масок залежить від швидкості програми з вакцинації.

"За кілька тижнів 50% населення отримає принаймні одну дозу", - сказав він. За його словами, Іспанія із 47 мільйонів жителів має намір досягти 70% вакцинації населення до кінця літа.

Наразі органи охорони здоров'я ввели 33 632 590 доз вакцини, а 13 007 731 чоловік повністю вакциновані.

Нагадаємо, 7 червня Іспанія скасувала вимогу для мандрівників з країн ЄС здавати ПЛР-тест. Також будь-хто, хто був вакцинований, може в'їхати в країну незалежно від місця проживання.

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