В Іспанії за добу жертвами коронавірусу стали понад 800 осіб

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Загальна кількість смертей зросла до 6 528

У Іспанії за минулу добу, 28 березня, жертвами коронавірусу стали понад 800 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іспанських органів влади, від захворювання на коронавірус вже померли 6 528 людей. За останню добу в країні нарахували 838 нових летальних випадків внаслідок COVID-19.

Також за минулу добу в Іспанії зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Станом на ранок 29 березня коронавірус підтвердили у 78 797 випадках, що на понад 6 тисяч перевищує показник попередньої доби.

Згідно з даними Університету Хопкінса, за кількістю інфікованих Іспанія займає 4 місце серед країн зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість смертей від коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Італії, Іспанії та Китаї.

Також РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах Америки кількість смертей від коронавірусу перевищила 2 тисячі. Кількість підтверджених випадків у США перевищила 117 тисяч.