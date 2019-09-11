В Іспанії сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії

В Барселоні сотні тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії від Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється. на багатьох учасників мітингу були футболки на підтримку незалежності Каталонії, а деякі з них несли прапори із закликами до незалежності.

Зазначається, що 11 вересня в Іспанії увічнюють пам'ять про падіння Барселони під час спадкової війни в 1714 році. З 2012 року ця дата стала днем для масових мітингів сепаратистського руху в регіоні.

центрі іспанської столиці Мадрида тисячі людей вийшли висловитися на підтримку незалежності регіону Каталонія. До акції протесту приєдналися члени каталонського уряду, а також голова автономії Кім Торра. Багато присутніх принесли з собою неофіційний прапор каталонських сепаратистів.

У минулому році організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро.