В Іспанії у п'яти футболістів був виявлений коронавірус

У чемпіонаті Іспанії зафіксовано п'ять випадків зараження коронавірусів серед футболістів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нові випадки були виявлені під час тестування спортсменів. Зазначається, що інфіковані присутні в трьох командах вищого дивізіону по футболу - Прімери, а ще два - з другої за силою першості Сегунді. Всі вони представляють різні команди, імена хворих не повідомляються. Найближчим часом гравці пройдуть повторні тести.

При цьому наголошується, що кількість хворих може зрости, адже на цей момент перевірені далеко не всі тести. Фахівці прогнозують, що найближчим часом в Іспанії заразитися вірусом можуть від 25 до 30 професійних футболістів.

Напередодні в "Барселоні" отримали результати тестів гравців клубу на наявність коронавірусної інфекції. Всі тести виявилися негативними. Таким чином, "синьо-гранатові" відсьогодні приступили до індивідуальних занять на тренувальній базі. Пізніше футболісти зможуть займатися в групах.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга не має затвердженої дати поновлення сезону.