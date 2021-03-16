В Іспанії протестують чотириденний рабочий тиждень: зарплати залишать незмінними

Іспанія може стати першою країною в світі, де буде введено чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного. Відповідний пілотний проєкт запускає влада країни.

Ініціатором ідеї введення чотирьохденного тижня виступала ліва партія Mas Pais. Там переконані в тому, що проведення більшої кількості годин на роботі зовсім не гарантує більш високу продуктивність праці.

Один з її лідерів Іньїго Эррехо повідомив, що їм вдалося домовитися з урядом про запуск пілотного проєкту 32-годинного робочого тижня.

Взяти участь у пілотному проєкті, який буде тривати три роки, за бажанням зможуть кілька компаній і державні організації й відомства. Для цього виділяють 50 мільйонів євро, які дозволять компаніям долучитися до випробування з мінімальним ризиком.

"Витрати на перехід будуть покриті державою на 100% у перший рік, на 50% - у другий рік та на 33% у третій рік", - йдеться в повідомленні.

При цьому зарплати працівникам підприємств залишать такими ж, як і при п'ятиденному робочому тижні.