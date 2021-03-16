В Іспанії протестують чотириденний рабочий тиждень: зарплати залишать незмінними
Іспанія може стати першою країною в світі, де буде введено чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного. Відповідний пілотний проєкт запускає влада країни.
Про це повідомляють Еuronews.
Ініціатором ідеї введення чотирьохденного тижня виступала ліва партія Mas Pais. Там переконані в тому, що проведення більшої кількості годин на роботі зовсім не гарантує більш високу продуктивність праці.
Один з її лідерів Іньїго Эррехо повідомив, що їм вдалося домовитися з урядом про запуск пілотного проєкту 32-годинного робочого тижня.
Взяти участь у пілотному проєкті, який буде тривати три роки, за бажанням зможуть кілька компаній і державні організації й відомства. Для цього виділяють 50 мільйонів євро, які дозволять компаніям долучитися до випробування з мінімальним ризиком.
"Витрати на перехід будуть покриті державою на 100% у перший рік, на 50% - у другий рік та на 33% у третій рік", - йдеться в повідомленні.
При цьому зарплати працівникам підприємств залишать такими ж, як і при п'ятиденному робочому тижні.
Нагадаємо, українців чекає важкий квітень в цьому році. Вихідних буде менше.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні жінкам з дітьми до трьох років та вагітним можуть дозволити працювати вночі. Відповідний законопроєкт розглянув комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.