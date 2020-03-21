З Іспанії прибув літак з понад 200 українцями

Із Іспанії в Україну рейсом "Аліканте-Київ" ввечері 21 березня прибули 216 громадян України після закриття кордонів через спалах коронавірусу в світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Прикордонники та медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу.

"Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено. Усі громадяни України пропущені на територію держави за встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україну евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 українців на тлі спалаху пандемії коронавірусу в світі.

РБК-Україна писало, що 20 березня, через пандемію коронавірусу з Єгипту в Україну повернулися 25 237 громадян, серед яких 830 осіб перебували на карантині в готелях.

Нагадаємо, очікується, що у суботу, 21 березня, в Україну прибудуть 29 авіарейсів з українцями, які опинилися заблокованими за кордоном через заходи протидії коронавірусу.