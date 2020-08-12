В Іспанії поліція попередила вечірку, організовану для поширення COVID-19

Фото: місце події (twitter.com CECOPAL_Orotava)

Вечірка мала відбутися у муніципалітеті Ла-Оротава на півночі Тенеріфе

В Іспанії на острові Тенеріфе поліція не дала провести вечірку, спеціально організовану для поширення коронавірусу. Вечірку планували провести на нудистському пляжі Лос Патос у муніципалітеті Ла-Оротава на півночі острова.

Про це повідомляє місцеве видання Canarias7.

Вказано, що зараз пляж закрито через загрозу зсувів.

Інформацію про вечірку оприлюднили в Twitter. Правоохоронці виявили на пляжі людей, які встановлювали намети під час підготовки до цієї події. Загалом у таборі виявили 62 людини.

Зазначається, що пляж очистили цивільна гвардія і місцева поліція.

За даними місцевої влади, поліція "перехопила збори на пляжі з метою поширення Covid-19 у зоні із забороненим доступом".

Нагадаємо, у кінці липня у МЗС Іспанії зазначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Як писало РБК-Україна, Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.