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В Испании полиция пресекла вечеринку, организованную для распространения COVID-19

Тенерифе, Среда 12 августа 2020 14:16
В Испании полиция пресекла вечеринку, организованную для распространения COVID-19
Фото: место происшествия (twitter.com CECOPAL_Orotava)
Автор: Юлия Струк

Вечеринка должна была состояться в муниципалитете Ла-Оротава на севере Тенерифе

В Испании на острове Тенерифе полиция не дала провести вечеринку, специально организованную для распространения коронавируса. Вечеринку планировали провести на нудистском пляже Лос Патос в муниципалитете Ла-Оротава на севере острова.

Об этом сообщает местное издание Canarias7.

Указано, что сейчас пляж закрыт из-за угрозы оползней.

Информацию о вечеринке обнародовали в Twitter. Правоохранители обнаружили на пляже людей, которые устанавливали палатки во время подготовки к этому событию. Всего в лагере обнаружили 62 человека.

Отмечается, что пляж очистили гражданская гвардия и местная полиция.

По данным местных властей, полиция "перехватила сборы на пляже с целью распространения Covid-19 в зоне с запрещенным доступом".

Напомним, в конце июля в МИД Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

Как писало РБК-Украина, Великобритания ввела режим самоизоляции в течение 14 дней для граждан, приезжающих из Испании.

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