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Іспанія посилила карантинні заходи

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 18:10
Іспанія посилила карантинні заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На два тижні закриваються підприємства всіх галузей, які не є критичними

Влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес заявив про намір закрити на два тижні підприємства всіх галузей, які не є критичними, зі збереженням зарплат працівників.

При цьому він додав, що пізніше громадяни країни повинні будуть відпрацювати вимушено пропущені години.

Заходи будуть діяти до 9 квітня, вони покликані скоротити кількість поїздок між регіонами країни для запобігання поширення коронавіруса.

Нагадаємо, за останню добу в Іспанії зафіксовано 838 нових летальних випадків внаслідок коронавірусу. Станом на ранок 29 березня коронавірус підтвердили у 78 797 випадках зараження.

Крім того, від коронавірусу померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

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