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В Іспанії планують отримати вакцину Pfizer від COVID-19 на початку 2021 року

Іспанія, Вівторок 10 листопада 2020 15:14
В Іспанії планують отримати вакцину Pfizer від COVID-19 на початку 2021 року
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Вакцинація буде доступною для громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля.

Він зазначив, що спочатку країна повинна отримати 20 мільйонів доз, що дозволить вакцинувати 10 мільйонів осіб.

У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го достатня кількість людей отримають вакцину і боротьба з COVID-19 вийде на новий рівень.

"Ми будемо говорити правду. Вона полягає в тому, що вакцина рятує життя", - зазначив Ілля, заявляючи про плани закликати людей вакцинуватися.

У понеділок стало відомо, що вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів.

Також повідомлялося, що ця вакцина не надійде в продаж найближчим часом. Вона ще не отримала дозвіл регулюючих органів, крім того, доступність широкому колу осіб буде обмежена спеціальними умовами зберігання.

Про плани закупити вакцину Pfizer заявили в Єврокомісії і Великобританії. При цьому, Угорщина почала переговори з Росією про вакцину від коронавіруса, що не пройшов необхідних клінічних досліджень.

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