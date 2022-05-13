В Іспанії знайшли розкішну нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями

Іспанська влада виявила активи, в тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним в санкційний список ЄС. Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки країни й Міністерству фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Маріано Гарсія Фресно, голова Відділу по запобіганню відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що підрозділ виявив серйозну активність з передачі належного їм майна близьким родичам. Всього виявлено близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їх сімей.

Компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, в тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками й частками в компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.