В Іспанії починається суд над лідерами сепаратистів Каталонії

Прокуратура просить для лідерів Каталонії по 25 років в'язниці

В Мадриде (Испания) сегодня, 12 февраля, начинается судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что перед судом предстанут 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

"Это самое важное судебное разбирательство, которое мы проводим в области демократии", - заявил глава Верховного суда Испании Карлос Лесмес.

Отметим, на скамье подсудимых оказались бывшие ключевые фигуры правительства Каталонии, включая министра иностранных дел Рауля Ромева. Среди обвиняемых нет бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который обвиняется в подстрекательстве к бунту. Он до сих пор скрывается за границей.

Прокуратура требует для лидеров Каталонии 25 лет тюрьмы за мятеж и злоупотребление государственными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мадриде прошла акция протеста против переговоров с Каталонией. Оппозиция расценила инициативу правительства как "предательство Испании" и призвала провести внеочередные всеобщие выборы.

В прошлом году организаторов опроса о независимости Каталонии 2014 года оштрафовали на 10 млн евро.