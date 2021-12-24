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В Іспанії за куріння на пляжах штрафуватимуть на 2 тисячі євро

Автор: Ольга Белей

В Іспанії прийняли закон, який дозволить місцевій владі штрафувати за куріння на пляжах на 2 тисячі євро. Таким чином хочуть почистити пляжі від забруднень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Іспанія прийняла закон, який дозволить місцевій владі забороняти куріння на пляжах і штрафувати правопорушників на 2000 євро", - пише видання.

При цьому уточнюється, що закон, схвалений в Сенаті Іспанії, допоможе очистити пляжі від недопалків.

Інші заходи, передбачені законом, включають заборону на одноразові пакети і заохочення повернення такої тари, як пляшки, назад в магазини.

Прем'єр-міністр Педро Санчес поставив перед Іспанією цілі щодо зниження викидів вуглецю до 2050 року і зробив захист навколишнього середовища ключовим елементом політики свого уряду.

Нагадаємо, в Уельсі штрафуватимуть працівників, які йдуть на роботу в офіс, хоча вони можуть працювати з дому. Сума штрафу складе 60 фунтів стерлінгів (2 175 грн), за повторне порушення доведеться заплатити 1000 (36 251 грн).

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Іспанія