В Испании коронавирусом могли заразиться 70 тыс. медсестер

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти треть испанских медсестер могут иметь COVID-19

Около 70 тысяч медицинских сестер в Испании могли инфицироваться коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно исследованию, проведенного Испанским колледжем медсестер, коронавирусом могли заразиться треть медицинских сестер в стране.

Так, почти 30% медсестер, опрошенных по электронной почте, заявили, что у них есть симптомы инфекции. Приблизительно 75% опрошенных полагали, что они были подвержены инфекции на рабочем месте, из них 35% объясняют это отсутствием средств индивидуальной защиты.

По данным правительства Испании, коронавирусом заразились 27 758 работников здравоохранения, что составляет 15% всех случаев в стране. Многие работники здравоохранения, в том числе врачи, погибли.

Напомним, в Италии от коронавируса скончались 150 медицинских работников. При этом до 30 возросло число умерших от коронавируса медицинских сестер.

Также сообщалось, что коронавирус подтвердили у более 9,2 тыс. американских медицинских работников. В отделения интенсивной терапии поступили лишь 184 пациента, умерли 27 человек.