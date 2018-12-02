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В Іспанії каталонські сепаратисти почали голодування у в'язниці

Новини » Політика    02.12.2018 - 01:59
В Іспанії каталонські сепаратисти почали голодування у в'язниці
Фото: акції протесту в Каталонії (wikimedia.org/Ivan McClellan)

Вони вважають, що Мадрид не може надати законні гарантії справедливості

Лідери каталонських сепаратистів, яких утримують у в’язниці, звинуватили владу країни в нездатності надати законні гарантії справедливого над ними суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Голова громадської організації "Каталонська національна свобода", що виступала за відділення регіону від Іспанії Жорді Санчес і екс-депутат місцевого парламенту Жорді Турулл оголосили про безстрокове голодування.

"Ми не відмовимося від наших прав на справедливий суд", - сказано в заяві сепаратистів.

Адвокат затриманих Жорді Піна заявив, що не схвалює тактику його підзахисних, але додав, що "повністю підтримує".

"Я не рекомендував цих дій. Це рішення моїх клієнтів", - заявив Піна.

У той же час голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що "лідери сепаратистів", як і всі інші громадяни, мають захист законом і можуть розраховувати на "справедливий судовий розгляд".

Нагадаємо, Мадрид пом'якшив звинувачення проти ув'язнених лідерів Каталонії. Зараз їм інкримінують заклики до розтрати державних коштів.

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