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В Іспанії в будинку для людей похилого віку сталася пожежа: загинуло шестеро осіб

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Іспанія, Середа 19 січня 2022 17:00
В Іспанії в будинку для людей похилого віку сталася пожежа: загинуло шестеро осіб Фото: в Іспанії сталася пожежа в будинку для літніх людей (twitter.com/BombersValencia)
Автор: Іванна Шовкун

У передмісті Валенсії сталася пожежа в будинку для людей похилого віку. Внаслідок трагедії загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними рятувальника, спалах зафіксували ще 18 січня пізно ввечері. Пожежники оперативно прибули на місце. Проте вони не могли загасити вогонь протягом двох годин.

Внаслідок займання загинули шестеро людей. П'ятеро померли на місці трагедії, а одна людина померла в лікарні. Також ще 15 осіб госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Загалом з будівлі на момент пожежі евакуювали близько 70 людей.

Член міської ради та пожежник Мартін Перес Аранда повідомив, що серед можливих розслідуваних причин була непогашена сигарета або електрична несправність, пов'язана з кисневим балоном.

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Серед загиблих троє дітей.

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Іспанія Пожежа
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