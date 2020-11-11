В Іспанії будуть вимагати негативний ПЛР-тест при в'їзді з "червоної зони" ЄС

Фото: здача ПЛР-тесту (РБК-Україна)

В Іспанії у приїжджають з країн з високим рівнем захворюваності коронавірусом в Євросоюзі будуть вимагати негативна ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 72 годин до приїзду в країну. Посадові особи мають право запросити підтвердження результату тесту.

Про це повідомляє RTVE.

Наявність негативного ПЛР-тесту необхідна для приїжджих з країн з високим рівнем захворюваності COVID-19. Виходячи з зонування, в ЄС зараз це майже всі країни, крім Норвегії і Фінляндії. Інші знаходяться в "червоній зоні". Крім цього, ПЛР-тест потрібен буде і по приїзду з третіх країн, статус яких обчислюється по захворюваності за останні два тижні на 100 тисяч населення.

При приїзді з цих країн потрібно в паперовому або електронному вигляді показати результат тесту англійською або іспанською мовами, а також заповнити спеціальну форму, в якій треба вказати отримання негативного результату ПЛР-проби. Також приїжджих оглядають в аеропортах і роблять температурний скринінг. При підозрі у людини COVID-19 його можуть відправити у діагностичний центр в аеропорту.

Туроператори, що займаються відправкою туристів в Іспанію, зобов'язані інформувати клієнтів про необхідність отримання негативного ПЛР-тесту перед поїздкою.

Іспанія залишається однією з найбільш постраждалих країн Євросоюзу від коронавірусу. На сьогодні за період пандемії там зафіксували 1,463 мільйона випадків. Це другий показник в Європі після Франції.

Раніше повідомлялося, що Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Вакцинація буде доступною для громадян.