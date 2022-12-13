Существует единственный вариант дипломатического завершения войны, - Кулеба

Есть только один вариант дипломатического завершения войны России против Украины. Это полный вывод русских войск со всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге для иностранных журналистов .

"Территориальная целостность Украины не обсуждается. Любое решение или дипломатическое завершение будет базироваться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год ", - подчеркнул министр.

Кулеба еще раз отметил, что вопрос территориальной целостности Украины не обсуждается.

Напомним, Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество. Чтобы они хотя бы попытались доказать, что они способны отказаться от агрессии.

Вскоре в Кремле ответили на предложение президента Владимира Зеленского начать вывод оккупационных войск из Украины на Рождество. Там такую возможность "отвергают".

Ранее мы писали, каким видит окончание войны советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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