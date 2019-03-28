Ісландський лоукостер WOW Air припинив всі польоти

Українська лоу-кост WOW Air, що здійснював рейси з Рейк'явіка в міста Європи, США і Канади, оголосив про припинення польотів з 28 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Повідомляється, що пасажирам скасованих рейсів бюджетник запропонував самостійно придбати квитки в інших авіакомпаній і звернутися в банки або туристичні агенції для оформлення повернення грошей або переоформлення перельотів.

В останні місяці WOW Air зазнавав фінансові труднощі і перебував у пошуках інвестора. Наприкінці 2018 року зацікавленість в покупці компанії висловив ісландська конкурент Icelandair, однак його акціонери не схвалили угоду.

Після цього WOW Air вів переговори з інвестиційним фондом Indigo Partners, який має частки в кількох лоу-костом, включаючи Wizz Air, однак угода також не відбулася.

Для виправлення ситуації WOW Air запустив програму реструктуризації, яка передбачала скорочення флоту і персоналу, однак вона виявилася недостатньою для збереження діяльності авіаперевізника.

За підсумками січня 2019 року лоу-кост зменшив перевезення пасажирів на 26% до 160 тис. осіб, а рівень завантаження літаків впав на 8 процентних пунктів з 88% у січні 2018 року до 80% у січні 2019 року.

WOW Air став третім за рахунком європейським авіаперевізником, які припинили польоти в 2019 році. Раніше свою діяльність зупинили німецька Germania і британська Flybmi.

Нагадаємо, в Україну з 1 лютого 2019 року почав літати лоукостер Laudamotion, який є дочірньою авіакомпанією автрийской Ryanair.

РБК-Україна писало, що Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Києва в Лейпциг (Німеччина).