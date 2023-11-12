Извержение вулкана может уничтожить город в Исландии

Исландский город с населением около 4 000 человек вблизи столицы Рейкьявика может быть серьезно поврежден извержением вулкана, которое ожидается в течение нескольких последующих часов или дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Город Гриндовик на юго-западном побережье был эвакуирован рано утром в субботу, сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений, что, как считают, является предвестником извержения.

"Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе", - заявил Видир Рейниссон, глава Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии.

Город расположен примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги, основного поставщика электроэнергии и воды для 30 000 жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

Наиболее вероятным сценарием будет открытие трещины в земле у Гриндавика.

"У нас есть разлом протяженностью около 15 километров, и в любой точке этого разлома мы можем увидеть, что может произойти извержение", - сказал Рейниссон.

Однако он не исключает возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

Напомним, в марте этого года на Курильских островах очнулся вулкан Парамушир.

Он испугал местных жителей выбросом пепла, достигшим 2,5 км высотой. Этот вулкан считается одним из самых активных из затухающих вулканов.

А также мы рассказывали, что в Тихом океане активизировался подводный вулкан.

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