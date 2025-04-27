Исландия задумалась об обороне и вступлении в ЕС из-за Трампа, - WSJ

Что известно об Исландии и чем она важна

Исландия, которая является одной из стран основателей НАТО, не имеет постоянных вооруженных сил и не есть частью ЕС.

Десятилетиями жители этой страны жили в мирной отдаленности. Их расположение в ледяных водах между Гренландией и Норвегией давало НАТО базу во время холодной войны, с которой можно было следить за советскими военно-морскими перевозками.

Сегодня остров, который находится к югу от Полярного круга, сталкивается с растущими рисками из-за возросшей активности на крайнем севере, поскольку изменение климата открывает некогда непроходимые водные пути. В то же время, Исландия "испытывает на себе растущий антагонизм" между администрацией президента США Дональда Трампа и Европой.

Хоть Исландия, которая более зеленая и менее ледяная, чем Гренландия, и не имеет минеральных богатств территории Дании, но она давно сделала себя последний для оборонительных усилий США и НАТО. Это то, чего по словам официальных лиц администрации, не произошла в Гренландии, оборону которой контролирует Дания.

После того, как в 2014 году напряженность в отношениях с РФ возросла, чиновники США сообщили исландским коллегам, что хотят возобновить операции на авиабазе Кефлавик за пределами столицы Рейкьявик. Исландия быстро согласилась и начала инвестировать в военную инфраструктуру вокруг острова.

Приветствуя США и других союзников по НАТО, страна с населением меньше, чем Вайоминг, сохраняет свой уникальный статус. Четыре другие страны Северной Европы - все из которых имеют сухопутные границы с Россией или находятся через Балтийское море от нее - наращивают оборону , в то время как Исландия прокладывает другой курс.

Американские самолеты-охотники за подводными лодками теперь регулярно патрулируют окружающие моря из Кефлавика на юго-западе Исландии. Европейские истребители НАТО по очереди летают с базы, чтобы патрулировать небо между Исландией и Россией. А подлодки и военные корабли альянса заходят в порты Исландии.

США считают, что и Исландия, и Гренландия имеют решающее значение для внутренней безопасности. Гренландия расположена на пути, который российские ядерные боеголовки, нацеленные на Америку, могут проследить по небу, поэтому она жизненно важна для обнаружения ракет и обороны. Российские подводные лодки, тем временем, должны пройти строй около Исландии, который НАТО называет Гренландско-Исландско-Великобританским рубежем.

"Исландия является высшей точкой Срединно-Атлантического хребта, огромного и в значительной степени подводного горного хребта, образованного столкновением континентов. Российские подводные лодки, которые недавно рискнули приблизиться к Америке, вынуждены подниматься ближе к поверхности, пересекая хребет, что облегчает обнаружение", - пишет WSJ.

Усиление обороноспособности и вступление в ЕС

На данный момент исландцы обсуждают, нужно ли им активнее защищать свою страну и стоит ли возобновлять переговоры о вступлении в ЕС, которые они прервали в 2013 году. Премьер-министр Криструн Фростадоттир планирует провести референдум по этому вопросу к 2027 году, как только ее правительство решит проблемы, которые она считает наиболее насущными. Хотя некоторые исландцы считают, что политика Трампа подталкивает их к более раннему вступлению в блок.

Одним из насущных вопросов является обзор стратегии национальной обороны, который сейчас обсуждается. В одном из интервью премьер заявил, что публичные дебаты по этой теме важны, поскольку "военная деятельность в Исландии иногда оставалась вне поля зрения" и "об этом было неприятно говорить".

Исландия, как и другие страны Северной Европы, долгое время пыталась уберечь Арктику от милитаризации. Но поскольку это больше невозможно, исландцы оценивают, как может выглядеть расширенная оборона.

"В Исландии никогда не было общественной поддержки военных, и я не думаю, что она будет в обозримом будущем. Это не значит, что у нас не может быть активной обороны, и что у нас не может быть активных альянсов, а оборона важна", - сказал Фростадоттир, который вступил в должность премьера в декабре.

Также WSJ пишет, что формирование дебатов обусловлено растущим богатством Исландии, которое подкрепляется геологией острова как геотермальной энергией, так и вулканической активностью, привлекающей туристов. Недорогое зеленое электричество и открытость к инновациям сделали Исландию базой для отраслей промышленности, начиная от выплавки алюминия и заканчивая цифровыми услугами.