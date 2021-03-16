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Ісландія з четверга дозволить в'їзд в країну вакцинованих від COVID туристам

Новость на русском → Рейк'явік, Вівторок 16 березня 2021 20:32
Ісландія з четверга дозволить в'їзд в країну вакцинованих від COVID туристам Фото: дівчина з паспортом (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Ісландію буде дозволено в'їзд всім, хто вакцинувався від коронавірусу. Новий захід набуде чинності в четвер, 18 березня.

Про це повідомляє AFP.

Політика, яка діє з 20 січня для відвідувачів з Шенгенської зони, буде поширена на всіх прибувають незалежно від країни.

Митні органи Ісландії будуть приймати свідоцтва про вакцинацію зразку країн Шенгенської угоди або "жовту картку" Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Всім тим, хто був повністю вакциновано від COVID-19, буде дозволено поїхати в Ісландію без дотримання прикордонних заходів, таких як тестування і карантин", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я країни.

При цьому як альтернатива, всі мандрівники, не тільки з Шенгенської зони, матимуть можливість здати тест на антитіла.

Зазначимо, що Ісландія першою з європейських країн відкриває кордони для мандрівників, які не входять в Шенгенську зону.

Нагадаємо, в Європі активно готуються до запуску COVID-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива, а також чого чекати від неї українцям - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, авіакомпанія Air France починає тестування цифрових паспортів вакцинації.

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