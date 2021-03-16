Исландия с четверга разрешит въезд в страну вакцинированным от COVID туристам

В Исландию будет разрешен въезд всем, кто вакцинировался от коронавируса. Новая мера вступит в силу в четверг, 18 марта.

Политика, которая действует с 20 января для посетителей из Шенгенской зоны, будет распространена на всех прибывающих независимо от страны.

Таможенные органы Исландии будут принимать свидетельства о вакцинации образца стран Шенгенского соглашения или "желтую карточку" Всемирной организации здравоохранения.

"Всем тем, кто был полностью вакцинирован от COVID-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

При этом в качестве альтернативы, все путешественники, не только из Шенгенской зоны, смогут сдать тест на антитела.

Отметим, что Исландия первой из европейских стран открывает границы для путешественников, которые не входят в Шенгенскую зону.