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Исландия с четверга разрешит въезд в страну вакцинированным от COVID туристам

Новина українською → Рейкьявик, Вторник 16 марта 2021 20:32
Исландия с четверга разрешит въезд в страну вакцинированным от COVID туристам Фото: девушка с паспортом (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Исландию будет разрешен въезд всем, кто вакцинировался от коронавируса. Новая мера вступит в силу в четверг, 18 марта.

Об этом сообщает AFP.

Политика, которая действует с 20 января для посетителей из Шенгенской зоны, будет распространена на всех прибывающих независимо от страны.

Таможенные органы Исландии будут принимать свидетельства о вакцинации образца стран Шенгенского соглашения или "желтую карточку" Всемирной организации здравоохранения.

"Всем тем, кто был полностью вакцинирован от COVID-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

При этом в качестве альтернативы, все путешественники, не только из Шенгенской зоны, смогут сдать тест на антитела.

Отметим, что Исландия первой из европейских стран открывает границы для путешественников, которые не входят в Шенгенскую зону.

Напомним, в Европе активно готовятся к запуску COVID-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива, а также чего ждать от нее украинцам - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации.

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