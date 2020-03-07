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У Єврокомісії очікують сплеску коронавіруса в ЄС

Новини » Політика     07.03.2020 - 10:26
У Єврокомісії очікують сплеску коронавіруса в ЄС
Ілюстративне фото (twitter.com XHNews)

За словами Стелли Кіріакідес, очікуваний стрибок числа випадків зараження коронавірусом стане випробуванням для лікарів

Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що в найближчі тижні країни Європейського союзу очікує сплеск числа випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

При цьому вона додала, що зараз час для раціональних і простих рішень, що базуються на науці й останніх рекомендаціях в області епідеміології.

Також Кіріакідес заявила, що очікуваний стрибок числа випадків зараження коронавірусом стане випробуванням для лікарів.

Нагадаємо, станом на 6 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тис. осіб. При цьому більшість випадків інфікування було зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).

Крім того, в Європейському союзі лише в 3 з 27 країн не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом. Зокрема, жодного захворювання не зафіксували в Болгарії, Кіпрі, Мальті.

Додамо, що у ВООЗ назвали помилковими надії на зникнення COVID-19 влітку. При цьому директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що вірус може зберегти здатність поширюватися.

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