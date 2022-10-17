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Исламистские боевики напали на миротворцев ООН в Мали: есть погибшие и раненые

Фото: миротворцы ООН в Мали попали пол обстрел, есть убитые и раненые (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трое миротворцев ООН были убиты и еще трое серьезно ранены, когда их автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве на севере Мали в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исламистские боевики, некоторые из которых связаны с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в течение последнего десятилетия ведут повстанческое движение на севере Мали.

Миротворцы находились в патруле по поиску и обнаружению мин в северной коммуне Тессалит в районе Кидаль, когда они были ранены.

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали в настоящее время насчитывает около 12 тысяч военнослужащих, дислоцированных в стране.

По меньшей мере 174 миротворца были убиты в ходе враждебных действий в Мали с момента начала миссии в 2013 году, что делает ее самой смертоносной миротворческой миссией ООН в мире.

Ранее в Организации Объединенных Наций призвали Москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.

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