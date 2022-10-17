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Ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі: є загиблі та поранені

Фото: миротворці ООН у Малі потрапили підлогу обстріл, є вбиті та поранені (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Троє миротворців ООН було вбито і ще трьох серйозно поранено, коли їхній автомобіль підірвався на саморобному вибуховому пристрої на півночі Малі в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ісламістські бойовики, деякі з яких пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", протягом останнього десятиліття ведуть повстанський рух на півночі Малі.

Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль, коли вони були поранені.

Багатопрофільна комплексна місія Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Малі наразі налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, дислокованих у країні.

Щонайменше 174 миротворці були вбиті в ході ворожих дій у Малі з моменту початку місії у 2013 році, що робить її найбільш смертоносною миротворчою місією ООН у світі.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй закликали Москву не перешкоджати роботі Червоного Хреста і надати доступ всім військовим, які перебувають у російському полоні.

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