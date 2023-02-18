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Исламисты напали на полицейский участок в Пакистане: звучали взрывы, есть убитые

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Суббота 18 февраля 2023 05:41
Исламисты напали на полицейский участок в Пакистане: звучали взрывы, есть убитые Фото: исламисты напали на полицейский участок в Пакистане (flickr.com/khalednajjar)
Автор: Константин Широкун

Исламисты в пятницу, 17 февраля, ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана, убив двух человек в результате обстрела и серии громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя правительства, силы безопасности отбили здание через несколько часов и уничтожили трех боевиков. В результате нападения исламистов на участок два человека были убиты и 11 ранены.

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение в сообщении, отправленном их представителем журналистам.

Полиция перекрыла движение на главной магистрали в Карачи, на место происшествия прибыл большой контингент сил безопасности, в том числе военизированная полиция.

Ранее мы писали, что армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.

Напомним, что 30 января в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.

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