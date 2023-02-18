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Ісламісти напали на поліцейський відділок у Пакистані: лунали вибухи, є вбиті

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Субота 18 лютого 2023 05:41
Ісламісти напали на поліцейський відділок у Пакистані: лунали вибухи, є вбиті Фото: ісламісти напали на поліцейську дільницю в Пакистані (flickr.com/khalednajjar)
Автор: Константин Широкун

Ісламісти у п'ятницю, 17 лютого, увірвалися в поліцейський відділок в місті Карачі на півдні Пакистану, вбивши двох людей внаслідок обстрілу та серії гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника уряду, сили безпеки відбили будівлю за кілька годин і знищили трьох бойовиків. Внаслідок нападу ісламістів двох людей було вбито та 11 поранено.

Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за напад у повідомленні, надісланому їх представником журналістам.

Поліція перекрила рух на головній магістралі в Карачі, на місце події прибув великий контингент сил безпеки, зокрема, воєнізована поліція.

Раніше ми писали, що армія США атакувала район зосередження ісламістських бойовиків угруповання "Аль-Шабааб" у Сомалі - 12 ісламістів було знищено.

Нагадаємо, що 30 січня у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті відбувся терористичний акт. Більшість жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.

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