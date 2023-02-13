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Армия США атаковала боевиков в Сомали: ликвидировано 12 исламистов

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Сомали, Понедельник 13 февраля 2023 00:19
Армия США атаковала боевиков в Сомали: ликвидировано 12 исламистов Фото: США атаковали группу исламистов в Сомали (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что удар был нанесен по боевикам, которые располагались в 472 километрах от столицы Могадишо, поэтому гражданское население не пострадало.

"Искоренение экстремизма требует вмешательства, выходящего за рамки традиционных военных средств", - заявило командование.

Напомним, что в январе США нанесли удар по группе боевиков в Сомали, в результате которого было уничтожено около 30 членов исламистской группировки "Аль-Шабааб".

Ранее сообщалось, что исламисты в сомалийской столице, Могадишо, взорвали автомобили возле министерства образования. Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. По меньшей мере 12 человек погибли, также многие получили осколочные ранения.

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