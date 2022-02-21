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Штучний інтелект використовують для збереження зникаючих видів тварин

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Понеділок 21 лютого 2022 15:48
Штучний інтелект використовують для збереження зникаючих видів тварин Фото: штучний інтелект використовують для збереження зникаючих видів тварин (wildme.org)
Автор: Сергій Пишкін

Фотографії зебр або навіть китів, які туристи роблять під час відпусток - можуть принести користь. Інститут трансляційної аналітики даних в Університеті штату Огайо навчив штучний інтелект вивчати ці ж кадри для порятунку зникаючих видом тварин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на National Wizz.

"У нас є мільйони зображень тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, зроблених вченими, фотопастками, дронами й навіть туристами. Ці зображення містять безліч даних, які ми можемо витягти та проаналізувати, щоб допомогти захистити тварин і боротися з вимиранням", - зазначає Таня Бергер-Вольф, директор інституту.

На сьогодні, з понад 142 тисяч видів, які занесені в Червоний список Міжнародного союзу охорони природи - статус половини з них невідомий через нестачу даних.

Як зазначає Бергер-Вольф, їх технологія, яка отримала назву Wildbook, може допомогти збирати дані, стосовно, наприклад, африканських слонів.

"У нас недостатньо GPS-нашийників і супутникових міток, щоб відстежувати всіх слонів і відповідати на ці питання. Але ми можемо використовувати методи штучного інтелекту, такі як машинне навчання, для аналізу зображень слонів, щоб надати більшу частину необхідної нам інформації", - додає учена.

Штучний інтелект використовує алгоритми для аналізу фотографій. База містить понад 2 млн кадрів тих же китів або дельфінів. Також є окремі бази й для зебр, черепах або жирафів.

Бергер-Вольф зазначає, що під час роботи технологія зіставляє фотографії зебр, щоб дізнатися чи схожі малюнки смуг потомства на малюнки їх батьків, якщо так - це може дати інформацію про їх генетичну подібність.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як британські вчені компанії Sonantic навчили штучний інтелект фліртувати, а у Німеччині його використовували для поліпшення руху транспорту.

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Штучний інтелект
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